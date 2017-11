PSV en PEC Zwolle in evenwicht, Phillip Cocu haalt Jorrit Hendrix voor rust naar de kant [LIVE]

ZWOLLE - PSV speelt zondagmiddag tegen PEC Zwolle. Het is een duel tussen de koploper uit de eredivisie en de huidige nummer drie. Trainer Phillip Cocu heeft in Zwolle een basisplaats voor Luuk de Jong, Derrick Luckassen staat aan de start als vervanger van de onlangs vader geworden Santiago Arias. Tussenstand: 0-0.

PEC Zwolle is de bovenliggende partij in het eerste kwartier, zonder dat het grote kansen krijgt. PSV krijgt via Luuk de Jong wel een grote kans, zijn inzet wordt van de lijn gehaald. Niet veel later komt Zwolle-goalie Diederik Boer goed uit zijn goal, hij voorkomt dat Jorrit Hendrix gevaarlijk kan worden.



In het slot van de eerste helft grijpt Phillip Cocu in. De PSV-trainer haalt Hendrix naar de kant, de middenvelder had al geel en net voor de wissel ontsnapte aan een tweede gele en dus rode kaart. Pablo Rosario kwam in het veld als zijn vervanger.



De laatste competitiewedstrijd waarin Luckassen in de basis stond bij PSV was eind september, sindsdien maakte hij in vijf duels in de eredivisie in totaal slechts 24 speelminuten.PEC Zwolle wordt de laatste weken regelmatig vergeleken met Leicester City, dat in 2016 kampioen van Engeland werd. PSV-watcher Paul Post snapt die vergelijking wel. "Het is een ploeg waarvan je niet verwacht dat die bovenin draait. Na Ajax, PSV en Feyenoord reken je op clubs als AZ en Heerenveen, niet op Zwolle."Buiten de PSV-fans hopen veel Nederlandse voetbalsupporters op een zege van PEC Zwolle. "De competitie moet nog wel een beetje spannend worden. Op dit moment dreigt het bovenin niet al te spannend te worden, dan is het hopen op een dark horste als Zwolle."