Zie ginds komt het vliegtuig op Seppe weer aan: Sinterklaas geland op Breda International Airport

BOSSCHENHOOFD - Vaak komt hij op z'n paard, soms met de boot, maar in Bosschenhoofd kiest Sinterklaas voor luxer vervoer. Daar landde de Goedheiligman zondagmiddag in een vliegtuigje.

Eerst was er nog wat stress op Breda International Airport (het vroegere vliegveld Seppe). Want zou de Sint wel kunnen vliegen met die harde wind? En het leek er ook nog even op dat Sinterklaas de weg kwijt was.



ZIE OOK: Veel blije kinderen bij intochten van de Sint in Brabant

Honderden kinderen

Maar het kwam allemaal goed. Rond half twee landde de Sint met zijn gevolg en mocht hij vele honderden kinderen uit Bosschenhoofd en omgeving begroeten.

Sinterklaas had een mooie boodschap voor alle kinderen die hem toe stonden te juichen: "Goed luisteren naar je ouders en goed je best doen op school. Dan komt het allemaal goed."

Intocht terugkijken? Dat kan!

Omroep Brabant deed live verslag van de intocht op het vliegveld. Heb je 't gemist, dan kun je de livestream terugkijken.