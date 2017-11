Karien streed jaren voor een veiliger bedrijf na het dodelijke ongeluk van haar man

HELMOND - Toon van der Loo (57) stierf in 2014 toen hij tijdens zijn werk bij het Helmondse Xycarb Ceramics giftig gas inademde. Zijn vrouw Karien zette na een jarenlange juridische strijd tegen het bedrijf haar woede opzij en besloot samen te gaan werken. Want het belangrijkste was dat dit niet nog een keer zou kunnen gebeuren. En ze boekte succes. Er werd een groot nieuw veiligheidsplan ingevoerd. Voor haar werk krijgt ze nu een ereonderscheiding, en ze schreef een boek.

Ze was aan het werk bij de banketbakker toen ze het nieuws kreeg dat haar man met spoed naar het ziekenhuis was gebracht. “Ik hoorde de woorden ‘hartslag’, ‘ gereanimeerd’ en ‘ ziekenhuis’. Ik dacht dat hij een hartinfarct had gehad.”

Al snel bleek dat het om iets totaal anders ging. Haar man had grote hoeveelheden van het giftige gas Argon binnengekregen. “Toen ik in het ziekenhuis kwam, zag ik meteen dat hij dit gevecht niet zou gaan winnen. Hij heeft nog 26 uur geleefd.”

Scheurtje in reactor

Toon was met een collega bezig met onderzoek naar een reactor. Daar zou een scheurtje in zitten. “Hij daalde af in de reactor, maar vijftien centimeter onder de rand was er nog maar vijf procent zuurstof. De rest was het geurloze en levensgevaarlijke gas Argon.” Toon raakte vrijwel direct buiten bewustzijn. Zijn collega Tonny Vissers (55) probeerde Toon te redden. Ook Tonny overleefde het niet.

Voor Karien was het tragische verlies het begin van een zenuwslopende strijd. Na uitgebreid onderzoek bleek dat Xycarb Ceramics de veiligheid niet op orde had. “Het rapport was misselijkmakend.” Toch leidde het rapport en de strafzaak tot een teleurstellende uitkomst: een boete van 75.000 euro. “Dat was niks. Maar het ergste vond ik nog dat het bedrijf suggereerde dat Toon toch een hartinfarct had gehad.”



Samenwerken met de vijand

Ondanks haar verbijstering besloot Karien haar hoop niet te richten op een nieuwe rechtszaak tegen Xycarb Ceramics. Ze koos een andere route. Terwijl het Openbaar Ministerie in hoger beroep ging, besloot ze samen te gaan werken met ‘de vijand’. “We zijn met een veiligheidsplan naar het hoofdkantoor in Duitsland gegaan. Toen hebben we gezegd: laten we stoppen met deze zaak en zorgen dat dit niet nogmaals kan gebeuren.”

En met succes. Xycarb Ceramics ging akkoord en heeft in samenwerking met Karien een groot veiligheidsprotocol ingevoerd. Karien: “Een keer per jaar gaat het hele bedrijf dicht en richt iedereen zich helemaal op de veiligheid. En er zijn allerlei andere maatregelen genomen. Het is echt heel veel veiliger geworden."



Een enorme overwinning voor Karien, maar ook voor alle werknemers van Xycarb Ceramics. "Het voelt goed dat de collega’s van Toon nu in ieder geval veilig kunnen werken.”



Boek en eretitel

Over haar strijd schreef Karien het boek Toon, dat zondagmiddag werd gepresenteerd. Zondag werd ook bekendgemaakt dat ze de Pieter van Vollenhoven-penning zal ontvangen voor haar werk.

Hoewel het bedrijf van haar man nu een stuk veiliger is, is Karien nog niet helemaal klaar. Haar volgende doel is om haar veiligheidsplan in de wet opgenomen te krijgen. “We willen dat elk bedrijf verplicht met dit traject gaat werken.”