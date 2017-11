Man met glas geslagen in Eindhovense kroeg, zwaargewond aan oog

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van afgelopen zaterdag in café ’t Lempke aan het Stratumseind in Eindhoven. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Lierop zwaargewond aan zijn oog nadat hij met een glas was geslagen. Het incident gebeurde rond kwart over drie ’s nachts.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Kort na de mishandeling meldde zich een 20-jarige man uit Mierlo bij de politie. Hij vertelde dat hij degene was die had geslagen. Hij is aangehouden en zit nog vast voor verder onderzoek.

Getuigen

Er is volgens de politie nog veel onduidelijkheid rondom de mishandeling. Het was in het café nog erg druk toen het gebeurde, dus de politie is ervan overtuigd dat veel mensen iets hebben gezien.