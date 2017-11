Mathieu van der Poel ondanks knieblessure zonder problemen naar nieuwe zege

BOGENSE - Na twee overwinningen in Amerika en een zege in Koksijde heeft Mathieu van der Poel zondagmiddag ook de wereldbekerwedstrijd in Bogense op zijn naam geschreven. Hij kwam in Denemarken solo over de finish, voor Wout van Aert en Toon Aerts.

Met de finishlijn in zicht fietste Van der Poel met een uitgestoken hand zijn laatste meters, high fives gevend met de wielerfans langs het parcours. Het kon, want de veldrijder was weer heer en meester. Van de vier wereldbekerwedstrijden heeft hij er nu vier op zijn naam geschreven dit seizoen.



De Belg Wout van Aert won een spannende sprint om het zilver van zijn landgenoot Toon Aerts. Lars van der Haar kwam als vierde over de streep, voor Corné van Kessel uit Veldhoven.



Knieblessure

Vooraf was er nog onzekerheid over de fitheid van Van der Poel. "Tijdens de verkenning is hij zaterdag weer op zijn knie gevallen. Het is afwachten hoe het tijdens de wedstrijd zal gaan", zei Christoph Roodhooft, manager van Beobank-Corendon.



Van der Poel, die de laatste veldrit verloor door een val, maakte zich vooraf niet veel zorgen. "Ik heb niet zo heel erg veel last van mijn knie, hopelijk tijdens de wedstrijd ook niet. Zien dat ik er vandaag niet opnieuw op val. Het is een mooie omloop, alleen is het jammer dat de schuine kanten zo kort zijn. Ik ga er alles aan doen om te winnen." Hij kreeg gelijk, zonder problemen won hij de wedstrijd.