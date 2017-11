Grote brand bij potgrondfabrikant in Helmond binnen uur geblust

HELMOND - Bij het bedrijf Legro Transport in Helmond heeft zondagmiddag een grote, uitslaande brand gewoed. De brandweer had de klus binnen een uur geklaard. Door snelle inzet is meer schade voorkomen, zo meldt een woordvoerder.

Bij Legro wordt onder meer potgrond gefabriceerd. Volgens een omstander was er aanvankelijk veel rook te zien.Over de oorzaak van de brand bij Legro, dat op het Bedrijventerrein BZOB aan de Gerstdijk staat, is nog niets bekend. Het vuur zou in het dak zijn uitgebroken.De brandweer heeft vier wagens ingezet. De melding van de brand kwam tegen halfvier binnen.