Bus staat uur lang klem door foutparkeerder

WAALWIJK - Er heerste zondagmiddag chaos op het Vredesplein in Waalwijk. Een fout geparkeerde auto was daar deels op de weg gezet waardoor bussen er niet meer langs konden. Een bus die de auto probeerde te passeren, kwam rond drie uur klem te zitten en stond een uur vast.

De auto stond precies in een bocht waar de bussen langs moeten die van het nabijgelegen busstation komen. De dappere buschauffeur die het aandurfde om de krappe bocht te nemen, moest dat bekopen met een klemzittende bus. Passagiers van die bus moesten overstappen.



Ook ander busverkeer was ontregeld door de auto. Vertrekkende bussen moeten een uur lang tegen het verkeer in rijden.



De politie werd ingeschakeld om de identiteit van de foutparkeerder te achterhalen. Na een uur lukte dat en haalde de eigenaar de auto weg, waardoor de bus weer vrij kwam.