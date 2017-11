Michael van Gerwen maatje te groot voor Phil Taylor en bereikt finale Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen speelde zondagmiddag in de halve finale van de Grand Slam of Darts tegen Phil Taylor. Hij was een maatje te groot voor de Engelsman, met een 16-8 zege plaatste Van Gerwen zich voor de finale. Zondagavond staat hij in de eindstrijd tegenover Peter Wright.

In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op tussen Van Gerwen en Taylor, de eerste zes legs gingen met de darts mee. Op 3-3 pakte Mighty Mike een break, die wist hij te verzilveren door zijn eigen leg daarna te houden: 5-3. Bij 7-5 nam Van Gerwen nog meer afstand, hij maakte indruk met een indrukwekkende 164-finish.



Nadat zowel Van Gerwen als Taylor drie legs pakte, wist de man uit Vlijmen zijn voorsprong te vergroten. Hij ging met 12-8 de derde pauze van de wedstrijd in. Daarna ging hij hard, hij pakte vier legs op rij en won daarmee de wedstrijd. In de laatste leg stond Taylor op 299 toen Van Gerwen de wedstrijd uitgooide. Mighty Mike eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van ruim 106.