Stadion van RKC Waalwijk moet voller en dus geeft hoofdsponsor gratis seizoenskaarten weg

WAALWIJK - De Mandemakers Groep, hoofdsponsor van RKC, gaat gratis seizoenkaarten weggeven van de club uit de Jupiler League. Met de actie hoopt men het publiek weer naar het stadion te krijgen. "We willen dat de mensen die de afgelopen jaren zijn afgehaakt, weer aanhaken."

Al jarenlang steunt Ben Mandemakers zijn RKC. Via het hoofdsponsorschap en sinds enkele weken ook als eigenaar van het stadion. Maar De Mandemakers Groep wil nogmaals flink uitpakken. Samen met RKC gaat het familiebedrijf seizoenkaarten weggeven.

"We willen dat het stadion voller wordt, dat er meer mensen naar RKC komen", zegt RKC-directeur Frank van Mosselveld. "Dat de mensen die de afgelopen jaren zijn afgehaakt, weer aanhaken. Na de degradatie is het aantal toeschouwers toch flink gedaald."

Drie groepen

Drie groepen komen in aanmerking voor de gratis toegangsbewijzen, die per direct kunnen worden aangevraagd. Het zijn de huidige seizoenkaarthouders, nieuwe inwoners van Waalwijk en de eigen medewerkers van De Mandemakers Groep. Al deze groepen krijgen twee seizoenkaarten per persoon.

Directeur Van Mosselveld hoopt vooral met de actie aan de al komende fans een geste te doen. "We hebben ongeveer 1500 trouwe fans die ons door dik en dun steunen. We vinden dat we die nogmaals moeten belonen. Ze kunnen nu de twijfelaars, hun vrienden, gratis meenemen."

'Samen er de schouders onder zetten'

Volgens oud-profvoetballer Van Mosselveld werkt men hard aan nieuw sportief succes. Dat moet de mensen weer enthousiast maken voor zijn club. "Het is nu eenmaal zo dat mensen succes willen ervaren en dat is de laatste jaren minder geweest. We zijn voornemens om ook sportief weer stappen te zetten. Des te mooier als mensen nu alweer betrokken raken. Laten we er met z'n allen de schouders onder zetten."



RKC hoopt dat de actie aanslaat en het stadion snel voller wordt bij thuiswedstrijden. "Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, maar ik hoop dat we het stadion serieus gaan vullen. Meer toeschouwers is meer sfeer. Iedere speler wil in een vol stadion spelen en een twaalfde man kan het verschil maken", aldus de directeur van RKC Waalwijk.