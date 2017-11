Eerste Brabantse Margriet Winterfair trekt duizenden vrouwen (en een enkele man) - FOTO'S

DEN BOSCH - Een winterfeest vol kraampjes, workshops voor boekvouwen, kerstballen beschilderen en macramé knopen, optredens, modeshows en signeersessies. De Margriet Winter Fair is voor het eerst neergestreken in de Brabanthallen in Den Bosch, en het evenement brengt duizenden vrouwen op de been. En vooruit, ook een enkele man.

De meesten lopen gearmd binnen, klaar voor een gezellig dagje uit. Vriendinnen, zussen, moeders en dochters. Zes hallen vol mode, kerstsfeer, gratis hapjes en make up-stands, het is eat your heart out voor iedereen die dol is op koopjes en de laatste trends.



Massagekussen en microfiber-ondergoed

Moeder Marjan en dochter Jolieke komen vanuit Delft getreind voor het Brabantse dagje uit. Ze hebben al flink wat tassen bij zich, met daarin onder andere een massagekussen en microfiber-ondergoed. "Het is al de vierde keer dat we naar de Winter Fair gaan. Vroeger was het in Utrecht, dus we moeten nu iets verder reizen. Maar het is hier ruimer qua opzet en ook zijn er nu veel meer eettentjes."



Onze fotografe was zondag ook bij de Margriet Winterfair en legde de sfeer vast. De fotoreportage is hier te bekijken.





Bij een van de foodpleinen zit een grote groep dames - allemaal uit Brabant - te lunchen. De tafel ligt vol met broodjes, dips en andere hapjes, plus een grote koelbox. "Allemaal meegenomen van huis, da's veel lekkerder en goedkoper." Ook zij zijn kind aan huis bij de Margriet Winter Fair. "Het is ons jaarlijkse uitje, lekker met z'n allen."Tussen de kraampjes waar je je pijnloos kunt laten ontharen en chocoladecruësli kunt kopen, zit Robèrt uit Oisterwijk alleen op een bankje. Zijn vrouw en dochter zijn verderop shirtjes aan het passen. "Ja, ik ben een zeldzaamheid tussen al die vrouwen", zegt hij. "Het is hier net de Huishoudbeurs, maar ik vermaak me prima, hoor. Bovendien heeft mijn vrouw de toegangskaarten gewonnen, dus ik dacht, ik ga gewoon mee."Annette uit Woerden roert een paar kraampjes verder in een potje met een wit goedje. Het is CBD-crème, die je zelf kunt maken met kokosolie. De crème heeft een heilzame werking voor allerlei klachten. Even verderop zitten bezoeksters met hun blote voeten in een teiltje, terwijl ze uitleg over de genezende werking van magnesium.In de hal ernaast zweept zangeres Shirma Rouse, bekend als achtergrondzangeres van Anouk en van haar deelname aan The Voice of Holland, het publiek op. "Niet gaan zitten, kom maar lekker dichtbij me staan. We maken er een feestje van!" Binnen no time staan tientallen vrouwen te swingen. Want ook dat hoort bij een gezellige dagje uit.De Margriet Winter Fair duurt nog tot en met donderdag 23 november.