Vreugde bij PSV na gestolen overwinning: 'Inpakken, wegwezen en snel vergeten'

ZWOLLE - Een gestolen zege in Zwolle, het maakt de spelers van PSV niet uit. De Eindhovenaren wonnen door een doelpunt diep in blessuretijd, maar net als een verdiende zege levert dat drie punten op.

"Je bent vandaag niet beter. Zwolle was dominant, veel aan de bal. Maar je wint hem toch, lekkerder kan niet", zei aanvoerder Marco van Ginkel na afloop van de zege. Het doelpunt viel heel laat. "Je moet altijd blijven geloven, dat hebben we gedaan. Dat zit ook in deze ploeg, twee weken geleden hebben we gezien dat we tot de laatste minuut doorgaan."



Van Ginkel geeft complimenten aan Zwolle. "Ze hebben heel goed gespeeld. We waren vandaag niet de betere ploeg, maar met wat geluk win je de wedstrijd toch. Heerlijk."



Pablo Rosario mocht kort voor het einde van de eerste helft invallen voor Jorrit Hendrix, die ontsnapte aan een tweede gele en dus rode kaart. De twintigjarige middenvelder was blij met de zege en de speelminuten. "Ik ben blij met elke minuut die ik kan maken in het eerste. Ik had niet verwacht dat ik meer dan 45 minuten mocht spelen. Dat is helemaal mooi.""We zijn blij met elkaar en de drie punten. We weten dat het slecht was, maar de drie punten zijn binnen. Op naar volgende week", aldus Rosario.Joshua Brenet draait er niet omheen, een verdiende overwinning was het niet voor PSV. "Dit was wel gestolen. Maar we hebben ons goed overeind gehouden, we zijn goed blijven vechten. Meer dan dat kunnen we niet doen. Nu inpakken en wegwezen, deze wedstrijd maar snel vergeten."