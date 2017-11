Rolstoelbus voor Levi Claassen komt er, actie van oma Hanneke leverde bijna 40.000 euro op

BLADEL/ESBEEK - De crowdfundingactie en de benefietveiling voor de aanschaf van een rolstoelbus voor de 10-jarige Levi Claassen uit Bladel hebben samen bijna 40.000 euro opgeleverd. Het bedrag is ruim voldoende om een rolstoelbus van 30.000 euro mee aan te schaffen.

“Het is bijna niet te bevatten”, zegt Hanneke Vrieling, de drijvende kracht achter de inzamelingsactie. “Het restant van het bedrag gaat naar de stichting Spieren voor Spieren.”



Hanneke is de oma van Levi. Haar kleinzoon heeft een spierziekte en zit in een rolstoel. Om ergens met de auto naartoe te kunnen moet de rolstoel eerst deels uit elkaar worden gehaald. Met een rolstoelbus wordt het vervoer gemakkelijker en het bereik een stuk groter.

Benefietveiling

Met een crowdfundingsactie werd al 14.000 euro opgehaald. Met de benefietveiling van zaterdagmiddag in hotel Huize Rustoord in Esbeek werd het laatste zetje richting het streefbedrag gegeven. Hanneke: “Minder en meer bekende schilderijen gingen onder de hamer, onder meer een werk van mijn broer Nico. De veilingmeester had er niet veel vertrouwen in, maar de opbrengst overtrof alle verwachtingen.”



Voor Vrieling is het succes zondag nog nauwelijks te bevatten. "De veiling was een enorme happening. Zoveel warmte van alle mensen die er waren. Het heeft grote indruk gemaakt. Ik ben zo blij dat het is gelukt”, vertelt ze. “Ook Levi is ontzettend blij. Eerst was hij erg rustig, maar eenmaal thuis heeft hij toch een vreugdetraantje gelaten.”