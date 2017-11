Wint Michael van Gerwen voor het derde jaar op rij de Grand Slam of Darts? [LIVE]

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen staat in de finale van de Grand Slam of Darts tegen Peter Wright. De nummer één van de wereld kan het toernooi voor de derde keer op rij winnen.

In 2012 stond Van Gerwen voor het eerst in de finale van de Grand Slam of Darts, toen was Raymond van Barneveld met 16-14 te sterk. In 2015 speelde Van Gerwen zijn tweede finale, hij versloeg Phil Taylor. Vorig jaar was Mighty Mike veel te sterk voor James Wade (16-8).



Halve finale

Van Gerwen bereikte de finale door in de halve eindstrijd Taylor uit te schakelen. De Engelsman, met zes toernooizeges recordhouder in de Grand Slam of Darts, ging met een 16-8 nederlaag van het veld. Tijdens een pauze gaf hij Van Gerwen een 'klein zetje', daarbij vertelde Taylor zijn tegenstander dat hij 'het niet meer moest doen'.



"Het ging om het juichen. Ik zei: 'oprotten, lul'. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Ik had niets verkeerd gedaan. Ik zei het echt. Het is misschien niet netjes, maar hij moet met zijn handen van mij afblijven." Peter Wright is de tegenstander in de finale, de Schot was in de halve finale te sterk voor Gary Anderson (16-15)



