Wat gebeurde er met Theo van Berlo? Zoon doet tien jaar na de moord een laatste oproep

HELMOND - De zoon van de in 2007 vermoorde Theo van Berlo uit Helmond heeft via Facebook een oproep gedaan om erachter te komen wat er tien jaar geleden precies met zijn vader gebeurde. “Hopelijk kunnen wij het een plaats geven en doorgaan met ons leven, zodat we er niet meer elke dag mee bezig hoeven te zijn”, zegt Daniël van Berlo in de video.

De 54-jarige voormalig kroegbaas Theo van Berlo werd in 2007 met veel geweld beroofd. Zijn lichaam werd zes weken na de roof teruggevonden in de Zuid-Willemsvaart.

De politie hield maar liefst twintig mensen aan in de zaak. Vier hoofdverdachten kwamen uiteindelijk ook voor de rechter te staan. “Ze gingen ervan uit dat er genoeg bewijs was om ze te veroordelen. Maar de rechter dacht er anders over en heeft ze vrijgesproken van moord. Dat betekent dat wij als familie met heel veel vragen blijven zitten”, vertelt Daniël van Berlo.

Wie heeft iets gezien?

"Via deze oproep probeer ik mensen te bereiken die dingen weten die wij heel graag zouden willen horen. Wat gebeurde er in de nacht van 24 op 25 november 2007? Heb je iets gehoord of gezien, laat het asjeblieft weten."

“In een tv-programma dat ik heb gezien vertelden ze dat mensen die iets weten over een moord vaak na tien jaar wroeging krijgen. Dat triggerde mij om rond deze tijd nog iets te doen”, vertelt hij. Het gaat Daniël niet om wraak maar om verwerking, zegt hij. “Het allermooiste zou zijn als de dader of daders me willen vertellen wat er die nacht precies is gebeurd.”