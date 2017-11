Doorgedraaide man schopt stennis bij huis in Waalwijk, huisgenoten overmeesteren man (Foto: Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - Een bewoner van een huis aan het Westeinde in Waalwijk heeft zondagavond voor de nodige commotie gezorgd. De man, die onder invloed van alcohol of drugs was, bedreigde onder meer zijn medebewoners met een mes.

De huisgenoten wisten de man te overmeesteren en de politie te waarschuwen. In het huis wonen arbeidsmigranten.



Toen agenten de man wilde meenemen, verzette hij zich hevig en spuugde onder meer naar agenten. De man zit vast. Twee mensen deden aangifte bij de politie.