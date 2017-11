Auto slaat over de kop en komt enkele meters lager op fietspad terecht

ROSMALEN - Bij de oprit van de A59 bij Rosmalen is zondagavond een auto van de weg geraakt. De auto sloeg volgens een omstander over de kop en is enkele meters lager op het fietspad van de Graafsebaan terechtgekomen.

De bestuurder is met ernstige verwondingen naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Waardoor de auto van de weg is geraakt is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.



Voor zover bekend zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De bestuurder zat alleen in de auto.