Brand verwoest huis in Tilburg

TILBURG - In een huis aan de Wandelboslaan in Tilburg heeft zondagnacht brand gewoed. Iets voor drie uur brak het vuur uit. Het gezin kon op tijd naar buiten.

Hoewel de brandweer de brand snel onder controle had, is de schade groot. Het huis is onbewoonbaar verklaard.



Rook ingeademd

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. Een man die rook had ingeademd, is nagekeken in de ambulance. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.