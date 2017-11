Brabant Water vult zwembad De Warande bij, woensdag kan er weer gezwommen worden

OOSTERHOUT - Medewerkers van Brabant Water zijn maandagochtend begonnen met het bijvullen van het water van het zwembad De Warande in Oosterhout. Zondagochtend bleek dat er in de nacht door een storing ongeveer 900.000 liter water uit het 50-meterbad in het riool was gestroomd.

Woensdag is het zwemwater weer op peil en kunnen zwemliefhebbers weer hun baantjes trekken.



Het bijvullen gebeurt met een slang vanuit een waterput in de omgeving van het zwembad. Het bijvullen van het bad moet geleidelijk gebeuren omdat anders huizen in de omgeving zonder water komen te zitten. Een deel van het zwembad is nog afgesloten voor het publiek.Het water kon wegstromen door een storing die ervoor zorgde dat een klep die naar het riool leidt open stond. Als het zwembad gevuld is, zit er 2.180.000 liter water in het bad.