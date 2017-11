Unilever en FNV gaan weer praten over verkoop Unox-fabriek Oss, stakingen blijven doorgaan

OSS - Unilever heeft de vakbonden een aangepast voorstel gedaan voor de verkoop van de Unox-fabriek in Oss. Na twee weken vol stakingen is FNV ingegaan op de uitnodiging van Unilever om het overleg te hervatten.

De Unox-fabriek in Oss wordt verkocht aan Zwanenberg Food Group. De FNV wil harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en betere afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n 300 medewerkers.



De werknemers van de fabriek hebben meerdere malen gestaakt. Afgelopen dinsdagochtend liepen 150 werknemers in een protestmars richting het centrum van Oss. Daar werden ze toegesproken door Jan Marijnissen. Ook Frank Lammers stak de stakers een hart onder de riem.



Ondanks het feit dat Unilever en FNV weer gaan praten, wordt er toch nog gewoon gestaakt. “Het aangepaste voorstel geeft aanleiding om het overleg te hervatten”, zegt Niels Suijker van FNV. “Ik loop nog niet vooruit op de uitkomst van het overleg. Acties opschorten is daarom nog niet aan de orde.”