Lijnbus schept scooter in Eindhoven, scooterrijder gewond

Lijnbus schept scooter in Eindhoven. (Foto: GinoPress)

EINDHOVEN - Een bus is maandagochtend tegen een scooter aangebotst in Eindhoven. Dat gebeurde op de kruising van de Veldmaarschalk met de Montgomerylaan. De scooterrijder is hierbij gewond geraakt, volgens een ooggetuige.

De scooter en bus zijn flink geschadigd. De passagiers werden met een andere bus vervoerd.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk.