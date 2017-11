Twee gewonden bij frontale botsing in Udenhout

UDENHOUT - Bij een ongeluk met drie auto’s op de Kreitenmolenstraat in Udenhout zijn maandagochtend twee gewonden gevallen. Een van de slachtoffers zou zwaargewond zijn geraakt. Hij is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een ander raakte lichtgewond en is ook naar het ziekenhuis vervoerd. Twee auto's botsten frontaal op elkaar.

Een derde auto schampte een van de twee wagens. Twee betrokkenen, onder wie de bestuurder van de derde auto, werden na het ongeluk voor de zekerheid in de ambulance gecontroleerd. Met hen bleek niks aan de hand.



Veel olie op de weg

De ravage op de weg is behoorlijk. Een van de auto’s zit aan de voorkant helemaal in elkaar. Er ligt behoorlijk wat olie op de weg. Het ongeluk gebeurde maandag iets na halfnegen.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De weg was rond tien uur nog afgesloten voor onderzoek.