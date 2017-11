'Geluk kun je ook afdwingen', zegt René van de Kerkhof over gestolen overwinning van PSV

EINDHOVEN - Een gestolen zege, zo wordt de winst van PSV op PEC Zwolle genoemd. Diep in de blessuretijd scoorden de Eindhovenaren het enige doelpunt. Een 'mazzeltje', ‘Lucky PSV’. Hoe je het ook noemt: het levert toch gewoon drie punten op.

Dat vindt ook René van de Kerkhof. “Een mindere wedstrijd winnen, dat ruikt een beetje naar een kampioen die in de laatste minuten de wedstrijd wint. Vorige keer FC Twente, nu PEC. Het is nog een lange weg.”



Geluk

Een beetje geluk is het wel, denkt René. “Maar geluk kun je ook een beetje afdwingen. PEC kreeg kansen, maar maakte de goal niet. Dan zegt men altijd dat je dan zelf een doelpunt om de oren krijgt en dat gebeurde nu dus weer. PSV is natuurlijk hartstikke blij.”



Want hoe je het ook wendt of keert: PSV heeft nu acht punten voorsprong op de nummers twee, Ajax en AZ. “Ze pakken drie punten en daar moet je gewoon blij mee zijn. Je zag wel dat PEC een goede ploeg heeft. PSV kwam in de tweede helft niet onder de druk uit en PEC was de bovenliggende partij. Maar je ziet het: als je goed speelt kun je toch nog verliezen. Dat gebeurde nu bij PEC. Dat is fijn voor PSV, het gaat de goede kant op.”



Kanshebber voor kampioenschap

En dat zorgt ervoor dat PSV een serieuze kanshebber is voor het kampioenschap, denkt René. “Het gaat waarschijnlijk tussen PSV en Ajax. PSV moet naar Excelsior toe komend weekend en dan over twee weken spelen ze tegen elkaar. Als je daar met acht punten voorsprong naartoe gaat dan kan het verschil elf punten worden of vijf. Het is wel een cruciale wedstrijd.”