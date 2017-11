Hennepkwekerij gevonden na brand in Cuijk

CUIJK - De brandweer heeft maandagochtend een hennepkwekerij gevonden in een huis aan het Kievitenveld in Cuijk. Eerder kwam een melding dat er rook onder het dak vandaan kwam.

De politie doet onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe groot de kwekerij is.



Ruimtes

De politie durft het pand niet binnen te gaan, omdat er met stroom geknoeid is. Volgens een ooggetuige gaat het om meerdere ruimtes.