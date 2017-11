Pretparken, musea en voetbalstadions moeten toegankelijker worden voor rolstoelers

KAATSHEUVEL - Vrijetijdslocaties beloven dat ze hun best gaan doen om toegankelijker te worden voor mensen in een rolstoel. In de Efteling zijn daar maandag afspraken over ondertekend. In Brabant gaat het om Safaripark Beekse Bergen, de Efteling, NAC, PSV, Willem II en het Noordbrabants Museum.

Landelijk doen zo'n zestig dierentuinen, musea, theaters, pretparken en voetbalstadions mee aan de actie, een initiatief van de Zonnebloem. Die club uit Breda heeft vijf ton gekregen van de Vriendenloterij en besteedt dat geld de komende twee jaar aan het project Onbeperkt eropuit.



Mysteryguests

Wat gaan ze doen? Woordvoerder René Rijkers legt uit: "Mysteryguests in een rolstoel of scootmobiel brengen een bezoek en bekijken of de doorgangen breed genoeg zijn voor rolstoelen. Ook onderzoeken ze of de automaten laag genoeg hangen." Daarna brengt de Zonnebloem advies uit wat er beter kan.



Nederland telt zo'n 1,4 miljoen mensen met een lichamelijke beperking. Een dagje naar de dierentuin of een museum is voor hen niet vanzelfsprekend. Vaak geeft de website onvoldoende informatie over toegankelijkheid. Of er zijn niet genoeg invalidetoiletten of rolstoelpaden.



Advies

Ook geeft de Zonnebloem aan hoe je moet omgaan met een lichamelijke beperking. "Nog te vaak gebeurt het dat een medewerker over het hoofd van de gehandicapte heen met de begeleider praat."

De Zonnebloem zet zich al zeventig jaar in om mensen met een lichamelijke beperking te laten meedoen in de maatschappij.