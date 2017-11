Helmond wil DE sinterklaasstad van Nederland worden

HELMOND - De ambities zijn groot en de inzet hoog: Helmond wil uitgroeien tot DE Sinterklaasstad van Nederland. Als het aan de Stichting Sinterklaasstad ligt zal in de weken voorafgaand aan 5 december alles in Helmond in het teken staan van het feest van de goedheiligman en zijn gevolg. "Sinterklaas is een feest en die beleving moet voor iedereen voelbaar zijn."

Sinterklaas en zijn pieten vinden al meer dan 13 jaar een warm welkom in het Kasteel in Helmond, dat voor die gelegenheid wordt omgedoopt tot Kasteel van Sinterklaas. Dinsdag gaat het weer open voor 25.000 kinderen, die de Sint willen ontmoeten. De run op entreekaartjes was zo groot dat ze in één dag al waren uitverkocht.



'We willen mensen vasthouden in de stad'

"We hebben veel kinderen teleur moeten stellen. Maar kinderen wil je niet teleurstellen, dus maken we het goed met andere activiteiten," zegt de Helmondse Sinterklaas, Lex Coolen. Hij noemt de Smulwinkel van Sinterklaas op het terrein voor het kasteel en de mogelijkheid om met Amerigo, het paard van Sinterklaas, op de foto te gaan.



"Ik vind het jammer dat mensen die wel een bezoek hebben gebracht aan het Kasteel naar buiten komen en zeggen: 'het was prachtig maar nu gaan we weer naar huis'. Al die mensen wil je vasthouden in de stad", zegt Lex Coolen.





Coolen pleit al jaren voor meer sinterklaasactiviteiten in Helmond. Dat lijkt dit jaar goed te lukken, onder meer met een speciale sinterklaasvoorstelling van de plaatselijke toneelvereniging Sint Genesius en met het gelegenheidscircus 'Sinterklaas in de piste'.Er gaat een pietentreintje rijden langs alle sinterklaasevenementen in de binnenstad en op het voorplein voor het kasteel richten leerlingen van het Knippenbergcollege een fabriek in waar pietenpakken worden gerepareerd. De Pathé-bioscoop draait in één zaal uitsluitend Sinterklaasfilms."Heel slim," noemt Peter van der Aalst de ambitites van Helmond om het Sinterklaasfeest uit te rollen over de hele stad. "Er komen al zoveel kinderen af op het Kasteel van Sinterklaas en als je die vast kunt houden met andere activiteiten gaan ze er ook een hapje eten en misschien wel hun decemberinkopen doen. Uiteindelijk heeft de hele stad daar wat aan."Van der Aalst is docent leisure & events aan de NHTV in Breda. Het streven van Helmond past volgens hem in een trend waarin steden zich willen profileren door onderscheidend te zijn. "Het is wel een kwestie van lange adem om dat doel te bereiken, je zult het 'sinterklaasgevoel' een aantal jaren moeten blijven uitdragen voordat mensen uit andere delen van Nederland bij Helmond meteen aan 'sinterklaasstad' gaan denken."Als het aan Lex Coolen ligt wordt in de toekomst het hele terrein rondom het Kasteel van Sinterklaas gevuld met sint-festiviteiten. "Bezoekers moeten Helmond ervaren als een evenementenpark waar alles in het teken staat van Sinterklaas. Het Kasteel van Sinterklaas is daar een onderdeel van."Winkeliers kunnen volgens hem ook een rol spelen in dat geheel, door bijvoorbeeld hun etalages erop in te richten of door met speciale arrangementen te komen. "We moeten de ambitie hebben om in alle initiatieven een uitschieter te zijn."