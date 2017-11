Twee aanhoudingen na gewelddadige overval in Valkenswaard, slachtoffer geschopt en geslagen

VALKENSWAARD - Twee mannen zijn zondagmiddag opgepakt vanwege een gewelddadige overal in Valkenswaard. Het tweetal zou een 33-jarige man langdurig hebben geschopt en geslagen. Dit maakte de politie maandag bekend.

Een 34-jarige man uit Breda is in zijn woonplaats gearresteerd door een arrestatieteam. Daarnaast is een andere man (29) zonder vaste woonplaats opgepakt in Zevenbergschen Hoek.



Vuurwapen

De twee braken in de nacht van vrijdag op zaterdag in bij een huis aan de Beemdweg in Valkenswaard. Ze hadden iets bij zich wat op een vuurwapen leek. Ze schopten en sloegen de man en bedreigden zijn vriendin. Daarna gingen ze er vandoor met geld.



De man heeft kneuzingen over zijn gehele lichaam. Hij is behandeld in het ziekenhuis. De vrouw bleef ongedeerd.



Het tweetal zit nog vast en wordt verhoord. Over het motief is nog niets bekend. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden, maar dit heeft weinig opgeleverd.