Veel rook vrij bij brand in huis Hapert

HAPERT - Bij een brand in een huis aan de Schoolstraat in Hapert is maandagmiddag veel rook vrijgekomen. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Volgens een ooggetuige is niemand gewond geraakt bij de brand. De bewoonster van het huis was in paniek. Ze is door ambulancepersoneel uit voorzorg gecontroleerd.

Het huis heeft veel rookschade.