Expositie 'WeerZien' van De Pont in Tilburg breekt record met 40.000 bezoekers

TILBURG - De jubileumtentoonstelling 'WeerZien' in Museum De Pont in Tilburg trekt veel mensen. In twee maanden hebben 40.000 bezoekers de expositie bekeken. 'WeerZien' is zo de best bezochte expositie uit de geschiedenis van het museum.

De Pont viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Om dat jubileium kracht bij te zetten, onthulde Prinses Beatrix op 16 september het kunstwerk 'Sky Mirror' van Anish Kapoor. Het staat op het voorplein van het museum in een speciaal aangelegde tuin.





De tentoonstelling 'WeerZien' draait om kunstwerken die eerder al in De Pont waren te zien, denk bijvoorbeeld aan de steencirkel van Richard Long die jarenlang een centrale plek in de verbouwde textielfabriek had.Met 40.000 bezoekers in twee maanden loopt 'WeerZien' goed. Een eerdere toper van De Pont was de expositie van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei in 2012 die in vier maanden 60.000 bezoekers naar het museum trok.'WeerZien' loopt nog tot 18 februari. In maart komt De Pont dan met een tentoonstellking van de bekende Nederlandse fotografe Rineke Dijkstra