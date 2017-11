Waar je langs moet op de Winterfair als je last hebt van een koudje

DEN BOSCH - Een koudje heb je zo gepakt dezer dagen. Met de verandering van de temperatuur, begint vaak ook het kwakkelen met de gezondheid. Maar wie deze week naar de Magriet Winterfair in de Brabanthallen in Den Bosch gaat, heeft genoeg mogelijkheden om de weerstand te verhogen.

De Winterfair is een echte beurs voor vrouwen, dus mocht je er iets minder florissant uit zien door al dat gesnotter: er zijn genoeg mogelijkheden om je op te laten kalefateren bij verschillende visagistes.



Gezonde thee

Een goede thee met honing werkt natuurlijk altijd goed voor de keel. Op de Winterfair kun je verschillende theemixen proeven. Theesommelier Mark: "Een Healthy Ginger thee is bijvoorbeeld een goede keuze. Daar zit venkel in, dat is goed voor je darmen, maar er zit ook gember in en dat is weer goed voor de keel."



Thaise massage

Echte Thaise dames staan voor je paraat en schudden je helemaal los, want: "Dat is goed voor de bloedsomloop.". Je loopt helemaal zen de beurs af, als je bij de dames langs bent geweest, weet ook onze cameraman Leon.



Op de Winterfair kun je veel producten gratis proeven en waar het gratis is, zijn er hordes mensen. Een gezonde snack is de banaansmoothie: "Deze is met soyamelk en dat maakt hem extra gezond", vertelt Eduard. "Lactosevrij en hij is gezoet met honing en dat laatste is weer goed voor de keel."Het Omroep Brabant-programma Brabants Bont wordt iedere dag uitgezonden vanaf de Margriet Winter Fair. De uitzending duurt van 10:00 tot 13:00 uur. Na de uitzending kunnen bezoekers aanschuiven bij presentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn om te praten over bijzondere dingen in hun dagelijks leven.De Margriet Winter Fair duurt van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 november. Het evenement biedt inspiratie voor de feestdagen op het gebied van mode-, beauty- en interieurtrends. Er zijn vijftig muzikale optredens, voorlees- en signeersessies, 15.000 workshops en 350 stands waar het publiek kan shoppen.