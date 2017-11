Uitgescheurde dief gezocht, vrouw trok flink aan mondhoeken van overvaller

BOXMEER - De politie is op zoek naar een dief met uitgescheurde mondhoeken. Tijdens een gewelddadige overval op een woonhuis in Boxmeer kwam de dader in een worsteling terecht. Het slachtoffer trok daarbij aan de mondhoeken van de overvaller.

Dat gebeurde allemaal in de nacht van 31 oktober op 1 november, aan de Adriaen Brouwerstraat in Boxmeer. Een 73-jarige vrouw woonde daar alleen. Na jaren in Nederland te hebben gewoond, stond zij op het punt om terug te verhuizen naar Bosnië.



Tijdens haar laatste nacht in het huis, hoorde zij rond kwart over drie ’s nachts dat er een steen door de ruit van haar voordeur vloog.

Worsteling met dieven

Twee mannen drongen die nacht haar huis binnen. Met één van de twee kwam zij dus in een worsteling terecht. Het eerste wat haar te binnenschoot, was om haar vingers in de mond van de dader te stoppen en flink aan de mondhoeken te trekken. De politie houdt er daarom rekening mee dat één van de twee mannen uitgescheurde mondhoeken heeft.

Het is niet precies duidelijk waarom de dieven het huis binnendrongen. De woning was namelijk zo goed als leeg omdat de vrouw op het punt stond om te verhuizen. Bovendien had zij alleen nog wat kleingeld op zak. De 73-jarige vrouw is ondertussen naar Bosnië verhuisd.

Twee daders gezocht

De politie zoekt momenteel dus twee daders. Beiden mannen zijn licht getint en zo ongeveer 20 jaar oud. De ene was klein en dik, heeft bijna geen nek en is circa 1.60 meter.



De ander is juist lang en slank en is zo ongeveer 1.70 meter. Hij droeg een jas van het merk Canada Goosse en heeft waarschijnlijk een of meer uitgescheurde mondhoeken.