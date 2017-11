Deze keer geen stroopwafels of thee, straat in Diessen wint 100.000 euro in Postcode Loterij

DIESSEN - Negentien bewoners van De Elders in Diessen werden dit weekend aangenaam verrast door de Postcode Loterij. Samen mochten de straatgenoten de Buurt-Ton, oftewel honderdduizend euro, verdelen. "We dachten eerst dat we thee of stroopwafels hadden gewonnen", geeft Judith toe.

In plaats van de troostprijzen van de loterij won ze deze keer achtduizend euro. Zaterdag viel een brief van de Postcode Loterij op de mat.



'Brief wel drie keer nagelezen'

"We hebben die brief wel drie keer nagelezen, we konden het niet geloven", aldus een dolgelukkige winnares.



Wat ze met het geld gaat doen weet judith nog niet. "Mijn man wil het opzij zetten, ik wil graag op vakantie en mijn dochter wil het wel op haar rekening hebben."



Vierduizend euro per lot

De honderdduizend euro is verdeeld onder de negentien meespelende buren in de straat. Per lot leverde dat vierduizend euro op. Een persoon speelde mee met drie loten en won twaalfduizend euro.



Vier winnaars kregen achtduizend euro en de andere veertien wonnen vierduizend euro. De Buurt-Ton wordt iedere week uitgereikt.