Pathé verwijdert reclameposters van Tilburgs model dat omkwam door spookrijder

De Tilburgse die overleed door een spookrijder, was trots op haar nieuwe campagne voor Pathé. (Omroep Brabant)

TILBURG - De 22-jarige vrouw uit Tilburg die zondagavond om het leven is gekomen bij een aanrijding met een spookrijder, was het gezicht van een nieuwe campagne van Pathé. De bioscoopketen gaat per direct alle reclameposters uit al haar 25 vestigingen verwijderen. Dat laat Pathé aan Omroep Brabant weten.

De bioscoopketen reageert verdrietig op het plotselinge overlijden van één van haar gezichten van de nieuwe campagne. “We zijn enorm geschrokken. Ze was heel trots op de foto’s. Uit respect voor de nabestaanden halen we direct alles weg.”



LEES OOK: Vrouw (22) uit Tilburg komt om bij ongeluk met spookrijder in Roermond

Fontys-student

Het gaat om de Tilburgse Dominique Lousberg, student van de Fontysopleiding International Lifestyle Studies. De school zegt enorm geschokt te zijn. Ze organiseren maandagmiddag een bijeenkomst voor leerlingen.



'Oneerlijk verlies'

Lousberg was model, danser en actrice. Zo speelde ze onder meer in de veel bekeken videoclips van rapper Keizer en DJ Badd Dimes. De DJ laat weten het verlies enorm oneerlijk te vinden. ‘We zullen je nooit vergeten’, zo reageert hij.