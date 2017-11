Voorlopig geen 'directe' huurhuizen meer in Helmond na fraude bij toewijzing

HELMOND - Voorlopig worden er in de gemeente Helmond geen huurhuizen meer aangeboden volgens het principe 'Direct huren'. Daarbij krijgt de woningzoekende die het snelst reageert op de website van de woningbouwverenigingen de woning. Een Helmondse Pool zou jarenlang de website hebben gemanipuleerd. Hierdoor konden sommige woningzoekenden binnen een paar weken een woning krijgen, in plaats van een aantal jaren op de wachtlijst te staan. Wethouder Frans Stienen van Helmond vindt het 'buitgengewoon kwalijk' dat dit is gebeurd.

De Pool zou de website van Wooniezie, de website van de woningbouwverenigingen in Zuid-Oost-Brabant, jarenlang 'geblokkeerd' hebben. Daardoor konden andere woningzoekenden niet reageren op een woning op de website. In ruil voor een paar honderd euro zou de Pool jarenlang huurhuizen hebben geregeld voor landgenoten.



'Kwalijke zaak'

Wethouder Frans Stienen van Helmond vindt dit een 'kwalijke zaak'. "Dit is niet de bedoeling. Wij proberen op een zo eerlijk mogelijke manier huurhuizen te verdelen. Nu blijkt dat de boel gemanipuleerd wordt. Dat vind ik zeer ernstig."



Verder vindt Stienen het kwalijk dat hij niet geïnformeerd is door de woningbouwverenigingen. "Zij hadden mij beter kunnen voorlichten. Ik heb dit nieuws pas vorige week voor het eerst gehoord omdat een journalist mij daarover belde. Dat moet echt anders."



Geen 'Direcht huren' meer

Wooniezie verhuurt woningen op diverse manieren. Een van die manieren is 'Direct huren'. Een keer in de week worden om 19.00 uur diverse huurwoningen online gezet. Diegene die als eerst reageert, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan, krijgt de woning.



Er wordt nu onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zolang het onderzoek loopt worden er geen nieuwe woningen beschikbaar gesteld op deze manier.