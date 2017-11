Te weinig huisartsen in Tilburg, honderden patiënten lopen mogelijk zorg mis

TILBURG - Een grote groep mensen in Tilburg loopt mogelijk zorg mis doordat ze niet terechtkunnen bij een huisarts. Veel praktijken zitten vol en hebben een patiëntenstop. De schattingen over hoe groot de groep is lopen uiteen van 500 tot 3000 mensen die geen huisarts kunnen krijgen.

Als je belt met een griepje, een verstuikte enkel of maagklachten kun je in een aantal praktijken in Tilburg niet terecht. “Als mensen voor een noodgeval bellen, dan worden ze natuurlijk gewoon geholpen, maar als je iets meer wilt dan acute basiszorg, dan heb je gewoon pech”, aldus huisarts Sinh Din van huisartsenpraktijk Beethoven.



Patiëntenstop

Hun praktijk zit al jaren vol en ze nemen al jaren geen mensen meer aan in de praktijk. Ze worden regelmatig gebeld en moeten mensen dan teleurstellen. En dat beeld is hetzelfde bij de meeste andere huisartsenpraktijken in Tilburg. Allemaal worden ze vaak gebeld door mensen die ze moeten doorverwijzen naar een andere huisarts. Maar eigenlijk weten ze al dat ze die niet kunnen vinden. Het vervelende is dat we daarna ook niet precies weten wat er met deze mensen gebeurt", aldus dokter Godschalk van Huisartsenpraktijk Noord.



De oplossing is een extra huisarts, maar die valt niet te vinden. “Het is een beetje vergelijkbaar met wat er in veel steden aan de hand is. Er zijn namelijk te weinig huisartsen. Praktijken die beschikbaar komen zijn niet altijd interessant, want ze hebben wat te kiezen. Met name in achterstandswijken is het moeilijk om een huisarts te vinden. Daar is nu geen huisartsenzorg gegarandeerd, aldus Theo Bisschops directeur van de RCH Zorggroep.



Financiering

Het probleem speelt al jaren in Tilburg-Noord, weet ook verzekeraar CZ. Verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de huisartsenzorg en zij moeten er eigenlijk voor zorgen dat mensen een huisarts hebben. Maar dat lukt niet altijd. “Wij hebben de afgelopen jaren geprobeerd om artsen te interesseren om zich te vestigen in Tilburg-Noord, zelfs met extra financiering. Maar extra geld bleek niet de oplossing”, aldus een woordvoerder van CZ.



Een ander probleem volgens Bisschops is dat oudere huisartsen zijn vertrokken en dat daar jongeren voor in de plaats zijn gekomen, veelal vrouwen die parttime werken. Hierdoor kunnen per huisarts minder patiënten terecht.



Oplossing

Maar er ligt een oplossing in het verschiet. Huisartsen, gemeente en verzekeraars proberen gezamenlijk een eigen praktijk op te richten. Dat gaat via een stichting die een of meerdere huisartsen in dienst neemt. Theo Bisschops van de RCH Zorggroep: “Wij zorgen voor ondersteuning en proberen een huisarts te vinden. We zijn in een heel vergevorderd stadium en we hopen dat de praktijk ergens begin 2018 open kan.