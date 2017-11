Van trampolinespringen in de tuin naar springen op het WK in Bulgarije

EINDHOVEN - Waar de meeste kinderen kiezen voor voetbal of hockey, koos de Eindhovense Cas Westbroek op vijfjarige leeftijd voor trampolinespringen. En met succes. Hij is er zo goed in dat hij na lang trainen zijn sprongen mocht laten zien op het WK trampolinespringen in Bulgarije. Terwijl Cas maandagavond vanuit Sofia terug naar huis vliegt, vertelt zijn vader over het toernooi.

Cas eindigde in de individuele wedstrijd op een 34ste plek. “Volgens mij had hij echt last van de druk. Hij stond voor het eerst op zo’n groot toernooi en dan gelijk in zo’n grote arena”, vertelt vader Donald. “De dag erna moest hij synchroonspringen en merkte je dat de druk weg was. Het ging echt veel beter.”

Cas sprong samen met Jouke Windig zijn synchroon oefening. Daar eindigden ze net naast het podium op een vierde plek. “En dan te bedenken dat de twee het opnemen tegen jongens die allemaal een jaar ouder zijn”, zegt zijn vader trots. “Het belooft wat voor de toekomst”.

Doel

De liefde voor het trampolinespringen begon al op vroege leeftijd bij Cas. “We kochten toen hij vier of vijf jaar oud was zo’n grote ronde trampoline voor in de tuin. Daar stond hij dag en nacht op te springen.” Cas was zo enthousiast dat hij zichzelf allerlei kunstjes zoals salto’s aanleerde. “Uiteindelijk zijn we gaan kijken of hij bij een vereniging kon.”

Dat werd Flik-Flak in Den Bosch. Daar was een trainster die talent zag in de jonge Eindhovenaar. “Cas traint nu twee uur per dag en dat vijf dagen in de week.” Het is allemaal maar voor één doel: de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.