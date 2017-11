Veel verdriet om dood van model Dominique (22) uit Tilburg: 'Ze was talentvol en sprankelend'

TILBURG - Ze was op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd. De 22-jarige Dominique Lousberg botste zondagavond frontaal op een spookrijder op de A73 bij Roermond en overleed. Het nieuws van haar dood is ingeslagen als een bom, zo is op sociale media te lezen.

Dominique was student van de Fontysopleiding International Lifestyle Studies in Tilburg en daarnaast model, danseres en actrice.



LEES OOK: Pathé verwijdert reclameposters van Tilburgs model dat omkwam door spookrijder

Zo speelde ze onder meer in de veelbekeken videoclips van rapper Keizer en DJ Badd Dimes. De DJ laat weten het verlies enorm oneerlijk te vinden. ‘We zullen je nooit vergeten’, zo reageert hij.



'Dominique was een voorbeeld voor velen'

Dominique was jarenlang actief bij verschillende entertainmentbureaus. Bij evenementenbureau 'All Area Events entertainment' viel de wereld even stil toen ze hoorden van het plotselinge overlijden. Zij schrijven dat Dominique een voorbeeld was voor velen. "Altijd positief en met een glimlach stond je er."



Bij evenementenbureau 'Lovumba' zijn ze eveneens geschokt. "Veel te jong en veel te vroeg heeft Dominique onze wereld verlaten."Bij bureau 'Djade' schrijven ze dat de Tilburgse heel bijzonder voor hen was. "Dominique staat voor ons symbool als talentvol, slim, professioneel, loyaal, sprankelend en een opvallende schoonheid. Het is voor ons een groot verlies en gemis. We zullen haar nooit vergeten!"