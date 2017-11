Arme Sint: In Den Bosch staat tie al de kerstboom op de Parade

DEN BOSCH - Sinterklaas zal even naar adem happen: amper één dag na zijn aankomst in Den Bosch is op de Parade al een gigantische kerstboom geplaatst. De Sint arriveerde zondag rond het middaguur bij het Sint Jans Bolwerk en maandagmiddag werd de kerstboom al op z’n plek gezet op de Parade. Ook de rest van het plein werd al in kerstsferen gebracht. Sinterklaas bromt hoorbaar achter zijn baard.

De kerstboom op de Parade in Den Bosch staat er al. Op z’n minst een bizarre situatie omdat een dag eerder de Goedheiligman in het Bossche arriveerde. Op zondag werd Sinterklaas op de Markt welkom geheten door de kersverse burgemeester Jack Mikkers en een dag later werd al een kerstboom op de Parade geplaatst. De zogeheten Joris kerstboom.



Geld of herdenkingsboom

De boom op de Parade is al jaren een publiekstrekker. Mensen hangen in de boom kaarten, brieven, bidprentjes en foto’s van dierbaren die ze willen herdenken. De NCRV-KRO maakte acht jaar geleden voor het eerst een tv-programma over de verhalen achter de vele boodschappen.



Omdat het programma niet door dreigde te gaan sprong de gemeente Den Bosch bij met een financiele injectie van 30.000 euro. Met dat geld is de gemeente niet alleen verzekerd van een programma op tv, maar ook van een plein in kerstsferen, stalletjes en uiteraard de nodige horeca.



Beetje verwarrend

Sinterklaas schudt onderwijl zijn hoofd."De nieuwe burgemeester Jack Mikkers begrijpt het nog niet helemaal", aldus de Sint tegen zijn medewerkers.