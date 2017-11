Pony gevonden met grote snee op achterwerk

Het paard is mishandeld en misbruikt. Foto: Archief

ZEELAND - De politie in Zeeland kreeg afgelopen weekend een melding van een pony met een bebloed achterwerk. Het is niet waarschijnlijk dat het dier zichzelf per ongeluk heeft verwond.

Een ingeschakelde dierenarts constateerde een grote snee op het achterwerk. Volgens de politie is die snee veroorzaakt door een scherp voorwerp. De politie vermoedt dat iemand doelbewust de pony heeft mishandeld en misbruikt.

Politie zoekt getuigen

De technische recherche verrichte in en om het weiland een onderzoek, maar vond weinig aanknopingspunten. Daarom zoekt de politie naar getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien. De mishandeling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tussen vrijdagmiddag vijf uur en zaterdagochtend tien uur.



Met de gewonde pony gaat het naar omstandigheden goed. De dierenarts hechtte de wond en heeft het dier pijnstillers gegeven.