Je beste vriend redden of de grootste helper van school? Dat verdient een lintje

VUGHT - Een voetbaldoel regelen voor een goede vriend met verdriet, je vriendje uit het water redden, superactief zijn bij het gilde of de beste hulp van school. Het zijn allemaal redenen waarom negen kinderen in Vught maandag een jeugdlintje kregen. “Ik vind het wel vet. Niet iedereen heeft namelijk een lintje”, zegt een van de winnaars, Jens Faas.

Met allerhande smoesjes werden de kinderen maandag naar het raadhuis van Vught gelokt. Zoals Christiaan Dankers die een lintje kreeg als jongste lid van het gilde. “Mijn moeder had gezegd dat ik door de burgemeester was uitgenodigd om te gaan vendelen voor een groep buitenlandse gasten, maar toen zaten er allemaal kinderen hier.”



Het zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen van de negen kinderen. Zoals dat van de 10-jarige Jens Faas. Hij redde zijn beste vriend Duncan uit het water. Met een smoes werd hij naar het raadhuis gelokt. “Ik had geen idee waarom ik hier naartoe moest. Mijn ouders zeiden dat er een verrassing voor me was, maar ik had geen idee wat.”Jens kreeg net als de acht anderen een jeugdlintje. Hij vertelt zelf waarom: “Mijn vriend en ik waren aan het voetballen. Toen viel de bal in het water en probeerden we die eruit te halen met een tak. Maar, mijn vriendje viel in het water. Ik heb hem er toen uitgehaald.”Een ander verhaal is dat van Mike de Wijs (9) uit Cromvoirt. Hij zorgt voor de natuurbelevingstuin bij zijn school De Leydraad. Hij kan dingen repareren en sjouwt zware spullen voor meester Norbert, juf Mayke en juf Marij. Toen hij merkte dat hij een lintje kreeg, dacht hij: “Wat gaan we nu weer beleven?”Duco op de Coul (12), Faris Saleh (12), Philip van den Boogaart (12), Rein Bluyssen (12), Naut de Haas (12) en Joris Ledeboer (13) zijn zes vrienden. Zij hielpen hun beste vriend Joris in een moeielijke periode. “Zijn vader overleed”, vertelt Rein. “En wji wilden iets voor hem doen.” Met hulp van het Jeugdfonds en de gemeente kregen de jongens het voor elkaar om een echte goal op het veld naast het huis van Joris te krijgen.“Hij kwam net van vakantie terug en wist niet wat hij zag. Hij zag daar ineens zijn vrienden met een goal”, vertelt Rein. Joris was dan ook superblij met de goal: “Joris: “Supertof dat ze dit gedaan hadden. Omdat ik best vaak verdrietig was, was het fijn dat ik afleiding had.”En het krijgen van zo'n lintje? “Heel mooi natuurlijk”, zegt Rein. “Je voelt je heel trots. Het is een mooie beloning voor iets waar je veel tijd in hebt gestoken.