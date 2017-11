Chemische stof GenX ontdekt in Brabants water

EINDHOVEN - In het rioolwater in Eindhoven en Aarle-Rixtel zijn verhoogde concentraties GenX aangetroffen. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend en heeft effecten op de lever. Toch is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid, menen deskundigen.

De twee verhoogde concentraties in Aarle-Rixtel en Eindhoven zitten nog wel onder de strenge norm voor drinkwater.



Volgens een woordvoerder van het waterschap Aa en Maas gaan de waterschappen en Rijkswaterstaat hun metingen verder verfijnen om de bron van de vervuiling te achterhalen. De uitkomsten worden begin 2018 verwacht. Samen met de Omgevingsdienst van de provincie wordt ook een inventarisatie gemaakt van bedrijven die GenX in de regio Zuid-Oost-Brabant gebruiken.



Nieuwe afvalstoffen

Nieuwe productiemethodes in de industrie zorgen ook voor nieuwe afvalstoffen. GenX is zo’n technologie. Die wordt gebruikt om coatings te maken. De chemische stoffen die hierbij vrijkomen, verspreiden zich via de lucht en het water.