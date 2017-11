Automobilisten bekneld tussen vrachtwagens op A50, een bestuurder zwaargewond

NISTELRODE - Bij een ongeluk op de A50 zijn maandagavond twee auto’s geplet tussen twee vrachtwagens. Een van de bestuurders is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Paalgraven, zo rond half acht maandagavond. Een van de slachtoffers kwam na de botsing bekneld te zitten in zijn auto. De automobilist moest door de brandweer worden bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het met de andere slachtoffers gaat, is nog niet duidelijk.



De A50 is tussen Eindhoven en Nijmegen werd afgesloten voor verkeer. Dat leidde tot veel vertraging.