In Cuijk leiden alle wegen naar Rome, unieke archeologische vondsten tijdens werkzaamheden

CUIJK - Bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk zijn opnieuw bijzondere ontdekkingen gedaan. Het gaat om de toegang van een Romeins fort (castellum) met spitsgrachten en resten van de Romeinse weg.

“In oktober zijn sporen gevonden van een Romeins badhuis. De ontdekkingen van de afgelopen twee weken overtreffen die alweer”, meent wethouder Rob Poel. Volgens hem bieden de nieuwe vondsten een schat aan informatie. “Ze zijn niet alleen voor Cuijk van grote waarde, maar ook op internationaal niveau van belang.”



Knooppunt

Cuijk was één van de vroegste Romeinse steden in Nederland. De stad was voor de Romeinen van militair belang en vormde een belangrijk knooppunt van wegen.



Omdat in Cuijk al vaker verborgen schatten uit de Romeinse oudheid zijn gevonden, gaan grondwerkzaamheden en archeologisch onderzoek meestal hand in hand. In de Grotestraat wordt de riolering op een diepte van 2,5 meter opgeknapt.

Driedimensionaal

De vondsten en bodemmonsters worden opgeslagen en geanalyseerd door specialisten. Hun onderzoek wordt driedimensionaal gedocumenteerd. Dat maakt het mogelijk om al het materiaal in de toekomst beter te exposeren.

Publiek

De gemeente onderzoekt hoe ze het beste kan omgaan met de archeologische resten. Woensdag wordt de opgraving weer toegedicht om de Grotestraat verder af te werken. De vondsten worden in de toekomst gedeeld met het publiek.