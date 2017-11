Politie onderzoekt dood van baby in Breda

BREDA - De politie is een onderzoek begonnen naar de dood van een baby uit Breda. De baby werd zondag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar maandag overleden, bevestigde een woordvoerder desgevraagd.

Volgens de politiewoordvoerder werd de politie er maandagavond bijgehaald, omdat artsen geen verklaring konden afgeven dat er sprake is van een natuurlijk overlijden.



"Het is een heel ingewikkelde en emotionele zaak. Daar gaan we uiteraard heel voorzichtig mee om."



Nadere details kon de politie nog niet geven. Het enige dat bekend is, is dat het om een baby gaat uit een wijk in Breda.