Bergen op Zoom wint wederom award tijdens Amateur Musical Awards Gala

AMSTERDAM - Op het prestigieuze Amateur Musical Awards Gala is musical The Wiz van stichting BOV uit Bergen op Zoom uitgeroepen tot de beste comedy musical van het jaar. Vorig jaar won de Bergse vereniging ook al, toen met de musical Petticoat. In totaal maakte Brabant zeventien keer kans op een award.

De acteurs van BOV moesten net na de pauze optreden met een nummer uit hun musical The Wiz. Vijf minuten nadat het optreden klaar was, wonnen ze de award voor Beste Musical Comedy. “Het is een geweldig team. We hebben een haarfijn gevoel voor saamhorigheid en plezier. We zijn meer dan apetrots”, klonk het tijdens het dankwoord.



Het Brabants Muziektheater uit Schijndel ging dankzij hun musical Titanic met de award voor Beste Musical Drama naar huis. Alexandra Peperkamp, voorzitter van het gezelschap, bedankte 'alle vrijwilligers die aan de musical meewerken'. Ze noemde het ook nog 'een enorme eer om in Carré te mogen staan'.



Hoofdrolspelers

Roy Verhoeven van Het Brabants Muziektheater uit Schijndel won de award voor zijn hoofdrol in musical Titanic. Hij ging naar huis met de prijs voor Beste Mannelijke Hoofdrol Drama. De award voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol Drama ging naar Janneke de Beer van Spot! Theater uit Goirle. Zij speelt Jane Eyre in de gelijknamige musical.



Janneke was erg verrast toen bleek dat ze had gewonnen. Het duurde even voordat ze haar emoties onder controle had en kon beginnen met haar dankwoord. "Ik vond het al leuk om genomineerd te zijn. Ik ga op deze prijs dan ook heel erg trots zijn", sprak ze met tranen van geluk in haar ogen.



Enorm verbeterd

De belangrijkste prijzen voor amateurmusicals worden sinds drie jaar jaarlijks uitgereikt. De awards werden in het leven geroepen omdat de musicals van ‘amateurs’ in de loop der jaren enorm zijn verbeterd. Sommigen zijn zo goed, dat ze bijna niet onderdoen van professionele musicals.

De derde editie van de show was dit jaar voor het eerst in het Koninklijke Theater Carré in Amsterdam. De eerste twee edities waren namelijk in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De presentator van het gala was ook dit jaar weer Erik Bey. Hij praatte de avond aan elkaar en voorzag iedereen van de nodige informatie.



(Brabantse) Winnaars:

Beste Musical Drama: Titanic - Het Brabants Muziektheater uit Schijndel

Beste Mannelijke Hoofdrol Drama: Roy Verhoeven - Titanic - Het Brabants Muziektheater uit Schijndel

Beste vrouwelijke Hoofdrol Drama: Janneke de Beer - Jane Eure - Spot! Theater uit Goirle

Beste Musica Comedy: The Wiz Stichting BOV uit Bergen op Zoom

Beste Mannelijke Bijrol Drama: Christian Jongendijk - Angel - Vals Alarm uit Groningen

Beste Vrouwelijke Hoofdrol Comedy: Babette Pasman-Schut - Into the Woods - On Stage uit Tilburg

Beste Ensemble: Into the woods - On Stage uit Tilburg