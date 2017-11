Toptalent Armando Obispo begon bij de F-jes van PSV en heeft vizier nu op het het eerste team

EINDHOVEN - Jong PSV won maandagavond op een nat en druilerige Herdgang met 2-0 van Jong FC Utrecht. De goals waren van Sam Lammers en Albert Gudmundsson. Twee spelers die vaker op het lijstje doelpuntenmakers staan. Voor Lammers was het zijn 24e in dienst van Jong PSV en daarmee is hij alltime-topscorer van de PSV-beloften in de Jupiler League. Gudmundsson ligt trouwens ook op de loer. Hij heeft er al 23 achter zijn naam staan.

Maar de belangrijkste speler van Jong PSV is wellicht aanvoerder Armando Obispo. De nog maar 18-jarige centrale verdediger wordt door velen een grote toekomst toegedicht. De interesse van andere clubs was groot om het in te lijven, maar desondanks heeft hij tot 2021 bijgetekend bij PSV. De club waar hij op zes-jarige leeftijd al binnenkwam. En waar hij dus nog niet klaar is.



"Ik loop hier nu al 12 jaar rond en weet hoe alles werkt. Aan deze kant van De Herdgang weet ik nu alles en het is nu zaak om naar de andere kant (waar het eerste team traint) de stappen voort te zetten die ik hier heb gemaakt. Na gesprekken met onder meer mijn ouders, Phillip Cocu en Marcel Brands lijkt dit me het beste."



Van De Herdgang naar het Philips Stadion

Hoe mooi zou het zijn om die reeks bij PSV voort te zetten tot vaste waarde van het eerste team en wedstrijden op De Herdgang te verruilen voor wedstrijden in het Philipsstadion?



"Dat is mijn doel. Hier op het jeugdcomplex hangen allemaal foto's van spelers die vanuit hier zijn doorgebroken. Daar wil ik ook bij gaan horen. Maar dat ligt aan mezelf en hoe ik me ontwikkel."



Titel voor een boek

'Van de F-jes op De Herdgang naar het eerste team in het Philipsstadion' is inderdaad een mooie titel als ik ooit een boek ga schrijven", aldus de lachende talentvolle verdediger van nu nog Jong PSV.