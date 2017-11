Slapende man bevrijd uit afvalcontainer

ROOSENDAAL - Een man die bij het station in Roosendaal in een afvalcontainer was gaan slapen, moest dinsdagochtend vroeg door de brandweer uit de container worden bevrijd. De man kwam bekneld te zitten toen schoonmakers afvalzakken in de container gooiden en het afval vervolgens samen persten.

Meerdere hulpdiensten kwamen om kwart over vier naar het Stationsplein om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.