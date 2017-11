Esmee (13) uit Oss sinds vrijdag vermist

De 13-jarige Esmee is vermist. (Foto: Politie Oss/Facebook)

OSS - De 13-jarige Esmee uit Oss wordt sinds vrijdag vermist. Het meisje is de afgelopen dagen volgens de politie nog wel in Oss gezien, maar het is niet bekend waar ze op dit moment verblijft.

De politie heeft een signalement van het meisje verspreid. Esmee heeft een normaal postuur, is 1,50 meter lang en heeft blonde haren. Op de dag dat ze verdween droeg ze een blauwe spijkerbroek en een halflange grijze jas.

Esmee is vertrokken op een matzwarte elektrische fiets.