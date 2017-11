Hennepkwekerij op zolder van huis in Helmond waar brand uitbrak

HELMOND - Op de zolder van een hoekwoning in de Jan Stevensstraat in Helmond is dinsdagochtend rond acht uur brand uitgebroken. De brandweer vond een hennepkwekerij op de zolder. De bewoner van het huis is aangehouden.

De brand sloeg over naar de zolder van de buren. Er was vooral sprake van veel rook. Om kwart over negen was de brand geblust.



Niemand raakte gewond. Iedereen stond op tijd buiten.