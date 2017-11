Eindelijk! Het Kasteel van Sinterklaas is open voor publiek: 'Alles is hier leuk'

HELMOND - Helmond was al even in sinterklaassferen tijdens de intocht afgelopen zondag. Maar dinsdagochtend kan de gekte helemaal beginnen met de opening van Het Kasteel van Sinterklaas. Een spannend moment voor de trappelende kinderen die het kasteel mogen bezoeken, maar ook voor de organisatie, die van Helmond dé Sinterklaasstad van Nederland wil maken.

“De Sint zegt altijd dat hij het fantastisch vindt in Helmond”, zegt Lex Coolen, die betrokken is bij de organisatie. “Maar het is toch heel spannend nu het kasteel ook echt bevolkt gaat worden."



In het kasteel kunnen kinderen onder anderen de pakjeskamers zien, waar Pieten alles cadeautjes inpakken. Maar ze kunnen ook de slaapkamer van de Sint bekijken. Het hoogtepunt is volgens een aanwezige Piet de laatste kamer in het kasteel. Maar wat zich daar precies afspeelt, wil zij niet prijsgeven.



25.000 kaartjes

Bang dat er te weinig aandacht is voor het Kasteel hoeven de Sint en de organisatie niet te zijn. De kaartjes zijn al volledig uitverkocht. De komende dagen bezoeken 25.000 kinderen het kasteel. "De Sint heeft heel veel Beliebers", grapt Coolen.



Om het kasteel te verbinden met andere sinterklaasactiviteiten in de stad rijdt er ook een heuze Sinterklaastrein. Coolen: "Het Centraal Station is op het kasteel. En van daaruit kan je naar allerlei punten om het kasteel heen."



En de kinderen zelf? Die zijn nu al enthousiast. Zo weet Lucas, een van de eerste gelukkige kinderen die het kasteel mag bezoeken, al dat hij het goed naar zijn zin gaat hebben. “Ik was hier vorig jaar ook. Alles is leuk. Je kan naar heel veel plekken.”

Een klasgenootje van Lucas is van plan om ook wat eigen onderzoek te gaan doen in het kasteel. “Ik wil heel graag weten hoeveel Pieten er zijn.”