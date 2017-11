Man vervoert 80 kilo vuurwerk en wordt opgepakt

RAAMSDONKSVEER - Op de Mondriaanstraat in zijn woonplaats Raamsdonksveer is maandag een 35-man opgepakt omdat hij zes dozen met vuurwerk vervoerde.

De 35-jarige man had voor ongeveer 80 kilo aan vuurwerk in de laadbak van zijn bestelauto liggen, terwijl slechts 25 kilo is toegestaan. Het is niet bekend waar het vuurwerk, waarschijnlijk legaal siervuurwerk, voor bestemd was.



De man werd meegenomen voor verhoor.